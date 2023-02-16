رفع 85 طن مخلفات خلال حملات نظافة مكثفة بأحياء وقرى المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية بالتزامن مع أعمال إصلاح وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة ولمبات الليد الجديدة بأحياء المدينة والقرى التابعة لها وتمكنت من رفع 85 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

وقال عصام معبد رئيس الوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان، إنه تم رفع ما يقارب من ٤٠ طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع بشوارع القرية والقرى التوابع ونقلها للمقلب العمومى بالظهير حفاظا على مظهر وجمال القرية وتوفير بيئة صحية واستكمالا لأعمال الصيانه لمواسير الصرف الصحي المتهالكة بمواسير جديدة بمساكن ماقوسه وتم تحرير ٢٣ محضر إنذار متنوع أشغال وبيئه بحضور دكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس مركز ومدينة المنيا.

وأضاف محمد جابر رئيس الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل أنه تم رفع ما يقرب من ٢٥ طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع بقرية طوخ الخيل حفاظا على البيئة من انتشار الأمراض وتيسير حركة سير المواطن.

من جانبه أكد اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا أن حى غرب تمكن من رفع 20 طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع بشوارع وأروقة الحى.

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