عمار مندور: مارس المقبل بدء تشغيل محطة كهرباء بدر 3

أعلن المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر أنه يجري بالمدينة تنفيذ محطة كهرباء بدر (3 )، وذلك نظرًا لزيادة الأحياء والإنشاءات وزيادة نسبة الإشغال بالمدينة في الفترة الأخيرة وبعد الانتهاء من تنفيذ وإطلاق الجهد على محطة محولات بدر 2 كان لابد من البدء في تنفيذ محطه كهرباء أخرى لتلبية احتياجات المدينه المستقبلية.

وأضاف المهندس عمار مندور أن نسبة إنجاز تنفيذ محطة كهرباء (محولات) بدر 3 بلغت نحو 90%‎ كما سيتم عمل ربطها بخط بدر- هليوبوليس وجارِ مخاطبة شركة نقل الكهرباء لاطلاق الجهد على المحطة والتشغيل التجريبي.

وأعلن رئيس جهاز مدينة بدر أنه من المتوقع سيتم إطلاق التيار والتشغيل بداية شهر مارس 2023، موضحًا أن قدرة المحطة 120 ميجا /فولت /أمبير وستغذي الحي الثالث وجزء من الحي الرابع والثاني وأراضي شمال المدينة.