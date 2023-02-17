الجمعة 17 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 17-2-2023

الدولار
الدولار

يزداد البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية لمعرفة أخر ما وصلت إليه العملات الأجنبية أمام الجنية المصري.
 

سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 17-2-2023

نعرض في هذا التقرير سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 17-2-2023 في مختلف البنوك المصرية والأجنبية.
 

سعر الدولار الأمريكى والعملات الأجنبية في البنك المركزي المصري اليوم الجمعة 

دولار أمريكى​

30.5080 جنيه للشراء. 
30.6034 جنيه. 

يورو​ 

32.6588 جنيه للشراء. 
32.7732 جنيه للبيع. 

جنيه إسترلينى​ 

36.7682 جنيه للشراء. 
36.8955 جنيه للبيع. 

فرنك سويسرى​ 

33.0853 جنيه للشراء. 
33.2032 جنيه للبيع. 

100 ين يابانى​

22.7995 جنيه للشراء. 
22.8794 جنيه للبيع. 

ريال سعودى​ 

8.1337 جنيه للشراء. 
8.1605 جنيه للبيع. 

دينار كويتى​

99.5984 جنيه للشراء. 
99.9426 جنيه للبيع. 

درهم إماراتي​

8.3056 جنيه للشراء. 
8.3322 جنيه للبيع. 

اليوان الصينى​

4.4503 جنيه للشراء. 
4.4650 جنيه للبيع. 

 

سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية 

سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري

30.42 جنيه للشراء.
30.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك مصر

30.42 جنيه للشراء.
30.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك الإسكندرية

30.52 جنيه للشراء.
30.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك قناة السويس

30.52 جنيه للشراء.

30.62 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم  الجمعة في البنك التجاري الدولي cib

30.52 جنيه للشراء.

30.62 جنيه للبيع.

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