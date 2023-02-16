الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 84 تمثال أثري ومخدرات بـ3 ملايين جنيه

ارشيفية
ارشيفية

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني - الأمن العام- الأمن المركزي) ومديريتى أمن (الدقهلية - كفر الشيخ) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، حملة أمنية مكبرة استهدفت نطاق محافظتى (الدقهلية – كفر الشيخ) لضبط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دوائر (مركز شرطة نبروه، قسم شرطة أول المنصورة، مركز شرطة طلخا، مركز شرطة سيدى سالم) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وأسفرت الجهود عن ضبط (12 عنصر إجرامى من بينهم سيدتان – لـ 10 منهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم كمية لمخدر الحشيش وزنت 9,900 كيلو جرام وكمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 2,900 كيلو جرام وكمية لمخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام و 35 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون و500 قرص مخدر لعقار الترامادول و10 زجاجات لعقار البرنكوفين  و (2 فرد خرطوش – 2 طبنجة صوت – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 15 هاتف محمول – 4 ميزان حساس – 3 سلاح أبيض – مبالغ مالية - 255 قطعة أحجار – 84 قطعة من الآونى الفخارية والتماثيل الحجرية "يشتبه فى أثريتهم – مشغولات ذهبية).

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3 ملايين و600 ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر كلاب الأمن حملة أمنية العناصر الإجرامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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