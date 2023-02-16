الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تداول فيديو لوكيل أعمال جندوجان يثير احتمالات انتقاله لبرشلونة

إلكاي جندوجان
إلكاي جندوجان

رصدت الكاميرات تواجد وكيل أعمال الألماني إلكاي جندوجان، لاعب فريق مانشستر سيتي، في نادي برشلونة الإسباني.

إلكاي جندوجان ينتهي عقده مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري، وهو في الفترة التي تسمح له بالتوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لناديه.


ونشر جيرارد روميرو، الصحفي الإسباني، فيديو أثناء توجه وكيل أعمال اللاعب إلكاي جندوجان، أثناء توجه لمكاتب نادي برشلونة الإسباني.

وأكد روميرو أن وكيل أعمال جندوجان التقى بمديري برشلونة الرياضيين صباح اليوم، ليعيد الحديث عن انتقال جندوجان لصفوف النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسبق أن أبدى نادي برشلونة اهتمامه بالتعاقد مع جندوجان في وقت سابق من أجل تدعيم وسط ملعبه ولو على المدى القصير، خاصة أن اللاعب سيكمل عامه الـ33 بحلول شهر أكتوبر المقبل.

وأشار فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس المختص بالانتقالات، في وقت سابق إلى أن نادي برشلونة تقدم بعرض لنظيره في مانشستر سيتي لضم جندوجان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وقوبل بالرفض من قبل إدارة النادي الإنجليزي.

وبدأ جندوجان مسيرته ضمن صفوف فريق شباب جيليسنكرشن هيسلر الألماني، وانتقل منه لشباب شالكة، ثم عاد لفريقه مرة أخرى ورحل عنه في صيف 2004 إلى شباب فريق بور أوبتيليونج، ثم انتقل لفريق بوخوم تحت 17 عامًا في 2004، ثم تم تصعيده للفريق الأول في صيف 2007، وانضم لفريق نورمبرج في شتاء 2009، ثم إلى بروسيا دورتموند في صيف 2011.

ولعب جندوجان 284 مباراة بقميص فريق مانشستر سيتي، وسجل 52 هدفًا وصنع 36 لزملائه في الفريق، وحقق الدوري الانجليزي 4 مرات، وكأس الاتحاد الانجليزي مرة واحدة، ولقب كأس رابطة الأندية المحترفة 4 مرات والدرع الخيرية مرتين.


ولعب جندوجان 62 مباراة مع المنتخب الألماني منذ 11 أكتوبر 2011، وسجل 16 هدفًا وصنع 7.
 

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