الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«الكونتينر».. جولة داخل مصنع «جيد تكستايل» (فيديوجراف)

برنامج الكونتينر
برنامج الكونتينر

انطلق خلال الأسابيع القليلة الماضية برنامج “الكونتينر”، أحدث برامج الشركة “المتحدة” للخدمات الإعلامية، والذي يقدمه الفنان أحمد داود، حيث يناقش البرنامج فكرة "عقدة الخواجة"، وهو التجربة الأولى لأحمد داود في تقديم البرامج، ويتكون الموسم الأول من 16 حلقة.

ويقدم أحمد داود من خلال برنامج الكونتينر، الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات لرصد تطور صناعات الملابس، الجلود، الصناعات الغذائية، الأجهزة الكهربائية والصناعات الثقيلة والمكمّلة.

وفي إحدى حلقات برنامج الكونتينر كانت في الإسماعيلية، وتحدث أحمد داود عن مصنع جيد تكستايل والذي يقوم بتصدير ملابس الرياضية لأشهر الماركات العالمية.

وفي الفيديو جراف التالي نستعرض أبرز المعلومات عن مصنع “جيد تكستايل” وتاريخه مع صناعة الملابس الرياضية وأشهر الماركات.

https://fb.watch/iK1GJOWPxn/

الكونتينر أحمد داود جيد تكستايل مصنع جيد تكستايل ملابس الرياضية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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