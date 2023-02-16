دورى القسم الثانى.. المنافسة تشتعل فى قمة الصعيد بعد فوز الجونة وبترول أسيوط

انفرد فريق بترول أسيوط بقمة المجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد في دوري القسم الثاني بعد فوزه على المدينة المنورة بثلاثة أهداف نظيفة سجلها محمد سيسيه ومحمد هشة ومصطفى صدفة في المباراة التي أدارها الحكم محمد عبد العزيز؛ ليرتفع رصيده إلى 41 نقطة ويتوقف رصيد المدينة المنورة عند 10 نقاط.

وتعادل لافيينا مع المقاصة بهدفين لكل منهما في المباراة الي أدارها الحكم طارق سامي؛ ليرتفع رصيد لافيينا إلى 40 نقطة ورصيد المقاصة إلى 28 نقطة.. انتهى الشوط الأول بتقدم المقاصة بهدف سجله محمد عادل أمو في الدقيقة 38 وفي الشوط الثني سجل رجب مارو هدف التعادل لفريق لافيينا في الدقيقة 53 وسجل هشام نيمار الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 63 ثم سجل يوسف عطاى هدف التعادل للمقاصة في الدقيقة 69.

وفاز الجونة على ديروط بهدف سجله كريم ممدوح في الدقيقة 55 في المباراة التي أدارها الحكم محمد طارق عبد الرحيم ليرتفع رصيد الجونة إلى 38 نقطة ويتوقف رصيد ديروط عند 22 نقطة .

وفاز كيما على الألومنيوم بهدف سجله عبد الله شرقية في الدقيقة السادسة في المباراة التي أدارها الحكم صبري إبراهيم؛ ليرتفع رصيد كيما إلى 27 نقطة ويتوقف رصيد الألومنيوم عند 25 نقطة.

وتعادل طامية مع أسمنت أسيوط 1-1 في المباراة التي أدارها الحكم أحمد حلاوة؛ ليرتفع رصيد أسمنت أسيوط إلى 22 نقطة ورصيد طامية إلى 16 نقطة.. تقدم سعيد إبراهيم لطامية وتعادل يوسف عبد القادر لأسمنت أسيوط.

وفاز تليفونات بني سويف على شبان قنا بهدف سجله عبد الرحيم أحمد في الدقيقة 32 في المباراة التي أدارها الحكم محمد مأمون؛ ليرتفع رصيد التليفونات إلى 14 نقطة ويتوقف رصيد شبان قنا عند 17 نقطة.

وفي المجموعة الثانية تعادل إف سي زد مع الترسانة بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم الدولي أمين عمر؛ ليرتفع رصيد إف سي مصر إلى 39 نقطة محتفظا بالقمة في انتظار نتائج مباريات الغد وارتفع رصيد الترسانة إلى 27 نقطة.