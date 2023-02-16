ختام الملتقى التوظيفى للنائب أحمد صبور بالتجمع (صور)

انتهى الملتقى التوظيفي الأول لأهالي التجمع الذي أقيم تحت رعاية المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ يومي 15 و16 فبراير الجاري بمركز شباب المستقبل في القطامية، وذلك بعد نجاح المؤتمر في توفير مئات من فرص العمل لأهالي التجمع.

مشاركة واسعة من 40 شركة كبرى

وشارك في الملتقى أكثر من 40 شركة ومؤسسة، وفرت أكثر من ٢٠٠٠ فرص العمل لأبنائنا من الشباب والفتيات تقدم المئات منهم للوظائف المتاحة.

وقررت إدارة الملتقي أنه حرصًا على الاستمرار في توفير فرص بشكل مستمر، ونظرًا لاكتفاء الشركات بالأعداد المتقدمة للفرص المتاحة، فإنه سيتم تلقي الطلبات عن طريق الهاتف وإرسال السيرة الذاتية للشركات المناسبة، والتواصل معهم في الوقت المناسب.

الملتقى ينجح في توفير مئات فرص العمل للشباب

ووجه النائب أحمد صبور خالص الشكر والتقدير للمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية الحزبية لحضوره الكريم وتشريفه افتتاح أول أيام الملتقى.

كما تقدم صبور بخالص الشكر والتقدير للشركات المشاركة في الملتقى لتعاونها الجاد وحرصها على دعم مجهودات المسئولية المجتمعية في توفر فرص عمل للشباب من خلال الملتقى، لضخ دماء جديدة للسوق المصرية، كما وجه الشكر لفريق العمل المساهم من حزب مستقبل وطن وأبناء التجمع الكرام على دعمهم وإسهامهم في نجاح الملتقى.

ملتقى توظيفي بالتجمع