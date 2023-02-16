اتحاد الكرة يعلن رد «فيفا» الرسمى على شكوى قيد لاعبى الزمالك

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الرد الخاص بالاستفسار عن صحة إجراءات قيد لاعبي نادي الزمالك، خلال فترة القيد الشتوية الأخيرة.

وجاء الرد من "فيفا" بأنه شأن داخلي، وعلى الاتحاد المصري لكرة القدم مسئولية التأكد من اتخاذ نادي الزمالك الإجراءات الضرورية قبل غلق القيد.

وبناءً على رد "فيفا" والطلب المقدم من نادي الزمالك للجنة التظلمات، جارٍ إحالة الأمر إلى اللجنة، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، للفحص والرد.

على جانب آخر قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خلال المران الختامي، الذي أقيم على ملعب شهداء بنينا في ليبيا استعدادًا لمباراة المريخ السوداني المقبلة بدوري أبطال إفريقيا.

وخاضت المجموعتان تدريبات خفيفة بالكرة واللعب من لمسة واحدة، وتولى أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبدالمقصود المدرب المساعد الإشراف على مجموعة، في حين تولى حسين ياسر المحمدي المدرب المساعد الإشراف على المجموعة الثانية.

ويستعد الزمالك للقاء المريخ السوداني في الثالثة عصر غدٍ الجمعة في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي ستقام باستاد شهداء بنينا.