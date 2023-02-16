بمتوسط 55 طنا.. أول حقل إرشادي لمحصول قصب السكر بـ«الشتلات» في قنا

كشف المهندس أيمن كمال، مدير عام إدارة المحاصيل السكرية بمحافظة قنا، كواليس حصاد أول حقل إرشادي لمحصول قصب السكر بـ"الشتلات" بقنا.

اختيار تنفيذ أسلوب الزراعة بناء على توجيهات رئاسية

وقال، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى الفضائية المصرية، إنه بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، وتم اختيار تنفيذ هذا الأسلوب في الزراعة للحصول على نتائج أفضل حتى يشعر المزارع بأن هناك نتائج طيبة للتغيير.

نظام الزراعة

وأوضح أنه تم بالفعل زراعة 5 فدادين، وتم استخدام نظام "الزراعة بالشتل" حيث تم استخدام نحو 8 آلاف شتلة في الفدان، وتم عمل متابعة الحقل بشكل من خلال مديرية الزراعة ومهندسيها لنبدأ في الري والتسميد والعمليات الزراعية، منوهًا أن الحصاد بدأ منذ يومين فقط وحصلنا على نتائج جيدة للغاية.

إنتاجية الفدان

ونوه إن النتائج الأولية حصول الحصاد من الفدان الواحد حوالي 55 طنا كمتوسط، وهناك تقدير نهائي سنعرفه في شهر مايو، والنتائج ستكون مرضية، ولن تقل إنتاجية الفدان عن 60 طنا، مشيرا إلى أن الشتلات مميزة للغاية ونتج عنها نسبة تفريع عالية.