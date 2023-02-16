الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بعد اللقاء مع لجنة الترشيحات.. إيبارشية المنيا تستعد لسيامة كهنة جدد

كنيسة
كنيسة

أعلنت إيبارشية المنيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، أنه نظراً لاحتياج الإيبارشية إلى كهنة جدد للخدمة في الأماكن الشاغرة ، وبعد مقابلة لجنة الترشيحات لعدد كبير من المرشحين ، وبعد أن تمت عدة لقاءات مع زوجاتهم وأسرهم ، وكذلك توقيع الكشف الطبي عليهم ، وإجراء الفحوصات الطبية العديدة، وبعد إعلان الآباء الكهنة تم اختيار عدد من الكهنة من بينهم الشماس عماد فخري والشماس كيرلس شحاتة، والشماس أبانوب نبيل دانيال.

وأشارت  الإيبارشية إلى أنه يوجد عدد كبير من المرشحين للكهنوت ستوالي اللجنة مقابلتهم تباعًا لإختيار دفعات قادمة، وإن وجد أي اعتراض أو تحفظ على أي من الشمامسة المذكورين، يمكن التواصل مع المطرانية والتي لن تأخذ بالاعتبار بأية شكاوى غير موضوعية أومجهولة المصدر، وذلك حتى موعد أقصاه 23 فبراير الجاري ، على أن تكون السيامات يوم 25 فبراير الجاري بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمنيا .

 في سياق متصل بإيبارشية المنيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نظمت  سكرتارية قداسة البابا تواضروس الثاني  للرعاية الاجتماعية لقاء لايبارشيات محافظة المنيا التسع بكنيسة الأنبا أنطونيوس بمدينة المنيا، شارك في اللقاء نيافة الأنبا أغابيوس مطران ديرمواس وتوابعها، ونيافة الأنبا أنيانوس أسقف بني مزار وتوابعها، ومن سكرتارية قداسة البابا للرعاية الاجتماعية القمص بيشوي شارل والقس بطرس والقس لوقا وخدام وخادمات السكرتارية
وألقى نيافة الأنبا مكاريوس محاضرة عن "ملاحظات عن خدمة إخوة الرب"، ثم تلى ذلك كلمة لنيافة الأنبا أغابيوس ونيافة الأنبا أنيانوس، ثم مناقشة عن خدمات سكرتارية قداسة البابا للرعاية الاجتماعية، وصل عدد الآباء الكهنة والخدام والخادمات المشاركين من الايبارشيات 350 أب كاهن وخادم.

إيبارشية المنيا نظرا لإحتياج الإيبارشية كهنة جدد للخدمة في الأماكن الشاغرة لجنة الترشيحات لعدد كبير من المرشحين الكهنة الإيبارشية

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وائل لطفي

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