الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بسبب دي بروين.. الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقا بشأن جماهير أرسنال

كيفين دي بروين
كيفين دي بروين

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، فتح تحقيق ضد جماهير أرسنال؛ بسبب النجم البلجيكي كيفين دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي.

وكانت جماهير أرسنال قد ألقت الزجاجات البلاستيكية وبعض الأشياء الأخرى على دي بروين، أثناء استبداله في الدقيقة 88 من زمن المباراة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، والتي انتهت بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 3-1.

وسجل ثلاثية مانشستر سيتي كل من كيفين دي بروين، جاك جريليش وإيرلينج هالاند، بينما جاء هدف أرسنال وحيد من توقيع بوكايو ساكا من ركلة جزاء.

الاتحاد الإنجليزي يقرر فتح تحقيقًا ضد جماهير أرسنال بسبب دي بروين

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ميرور» البريطانية، فإن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرر فتح تحقيقًا؛ بسبب تصرفات جماهير أرسنال تجاه دي بروين.

وأفادت الصحيفة البريطانية، أن تصرفات الجماهير تم تسجيلها في تقرير الحكم أنتوني تايلور، مُشيرة إلى وجود تعاون من قِبل إدارة أرسنال للتوصل إلى مرتكبي هذه الواقعة.

وتمكّن صانع الألعاب البلجيكي، صاحب الـ31 عامًا، من تسجيل هدفًا وصناعة آخر في مباراة مانشستر سيتي وأرسنال قبل استبداله.

كما شهدت المباراة دخول كيفين دي بروين في مشادة مع الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، قبل مصافحتهما مع نهاية المباراة.

ترتيب مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة.

وتفوق مانشستر سيتي على أرسنال، تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط، ولكن الفريق اللندني خاض مباراة أقل.

بينما يتصدر النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، حاليًا قائمة ترتيب هدّافي الدوري الإنجليزي برصيد 26 هدفًا، بعد هدفه الأخير في مرمى أرسنال.

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