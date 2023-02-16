مخرج «أم الدنيا»: القناة الوثائقية خطوة مهمة.. وأتمنى أن تصبح صرحًا عالميًا

أعرب المخرج محمود رشاد، صاحب سلسلة وثائقيات «أم الدنيا»، عن سعادته بوجود صرح كبير بحجم القناة الوثائقية الجديدة.

وقال رشاد، لـ«الدستور»، إن القناة الوثائقية خطوة مهمة للغاية جاءت متأخرة لكنها حدثت في النهاية، مضيفًا: «أتمنى أن تصبح القناة صرحا كبيرا بحجم الـ(بي. بي. سي) في بريطانيا، ونقدم من خلالها أفلامًا وثائقية على مستوى عالمي نعتمد خلالها على تثقيف وتعليم الناس، وفي الوقت ذاته، تبقى في شكل ترفيهي للناس جميعًا».

وتابع: «أتمنى أن تصل القناة لأكبر قاعدة جماهيرية، كما أتمنى عرض سلسلة أفلام (أم الدنيا) عليها قريبًا، وكذلك الجزء الثاني منها»، واختتم: «بجد متحمس جدًا جدًا لفكرة القناة».

وتم تصوير سلسلة «أم الدنيا» في عدد كبير من المناطق بمصر، وتتحدث عن الحضارة المصرية القديمة، وكيف صنع أجدادنا الآثار المصرية القديمة والمعابد؟، وتحكي الفنانة سوسن بدر عن الأمر من خلال الفيديوهات.

وعرضت منصة «WATCH IT» الرائدة في إنتاج وبث المحتوى الترفيهي العربي على الإنترنت، السلسلة الوثائقية الدرامية «أم الدنيا»، الأولى من نوعها التي تسرد تاريخ الحضارات التي مرّت بها مصر منذ بداية التاريخ حتى وقتنا الراهن، وذلك في إطار تشويقى وإنساني على مدار 15 حلقة.

وتبدأ سلسلة الأفلام بتتبع آثار وتطور الإنسان المصري القديم منذ حوالي عشرين ألف عام، مرورًا بتوحيد الأرضين وعصر بناء الأهرامات، وعصور الاضمحلال الأولى والثانية، وملوك الهكسوس، وازدهار ملوك الدولة الحديثة، إلى أن نصل إلى حكم كليوباترا ونهاية عصر الأسرات.