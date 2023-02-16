المشدد 15 سنة لمتهم في «أحداث اعتصام النهضة»

قضت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم الخميس، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد وآخر حبس 3 سنوات، وبراءة الثالث في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

وألزام الحكم، المتهمين مع آخرين سبق الحكم عليهم بدفع 137 ألف جنيه قيمة ما أتلفوه بحديقة الحيوان، ودفع 2 مليون و972 ألف جنيه قيمة ما أتلفوه بحديقة الأورمان.

وتضمن أمر إحالة المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم، تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

كما جاء بأمر الإحالة: المتهمون ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية والنهضة.