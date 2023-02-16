الكونجرس: الخزانة الأمريكية تستنفد قدرتها على سداد مديونياتها بين يوليو وسبتمبر

قال مكتب الميزانية في الكونجرس إن وزارة الخزانة الأمريكية ستستنفد قدرتها على سداد جميع فواتيرها في وقت ما بين يوليو وسبتمبر، ما لم يتم رفع أو تعليق الحد الأقصى الحالي للاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، فقد حذر مكتب الميزانية غير الحزبي من أن تخلفًا تاريخيًا عن سداد الديون الفيدرالية قد يحدث قبل شهر يوليو في حال تدفقت الإيرادات إلى الخزانة في أبريل - عندما يقدم معظم الأمريكيين عادةً إقرارات ضريبة الدخل السنوية.

كارثة الديون تلاحق الولايات المتحدة قبل شهر يوليو



وأضافت وتيرة الإيرادات الواردة، إلى جانب أداء الاقتصاد الأمريكي في الأشهر المقبلة، تجعل من الصعب على المسئولين الحكوميين التنبؤ بموعد بداية الخزانة في التخلف عن سداد العديد من مدفوعات الديون دون اتخاذ إجراء من قبل الكونجرس.

وقال تقرير مكتب الميزانية غير الحزبي: "إذا لم يتم رفع أو تعليق حد الدين قبل استنفاد الإجراءات الاستثنائية ، فلن تتمكن الحكومة من سداد التزاماتها بالكامل". ونتيجة لذلك، سيتعين على الحكومة تأخير سداد مدفوعات بعض الأنشطة أو التخلف عن سداد التزامات ديونها أو كليهما.

وبشكل منفصل، قال مكتب الميزانية غير الحزبي إن العجز السنوي في الميزانية الأمريكية سيبلغ 2 تريليون دولار في المتوسط بين عامي 2024 و2033، ويقترب من سجلات عصر الوباء بحلول نهاية العقد - وهو توقع من المرجح أن يؤجج مطالب الجمهوريين بخفض الإنفاق.

في غضون ذلك، قدّر المكتب معدل بطالة بنسبة 4.7٪ هذا العام، أعلى بكثير من المعدل الحالي البالغ 3.4٪، وعزا مدير المكتب، فيليب سواغل الارتفاع إلى ارتفاع أسعار الفائدة التي تضر بشكل خاص بصناعة الإسكان، إلى جانب تباطؤ الاستثمار التجاري.

يعكس التحليل الواقعي التأثير الكامل لتشريع الإنفاق الأخير، بما في ذلك الاستثمارات في الطاقة النظيفة وأشباه الموصلات وزيادة الإنفاق العسكري، إلى جانب ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية والفوائد. لا يفترض أي تغيير في قوانين الضرائب والإنفاق خلال العقد المقبل.