بعد طرحها بقيمة 78 مليارا.. ما الفرق بين أذون الخزانة وشهادات الادخار؟

محاولات عديدة تقوم بها الحكومة والأجهزة المصرفية من أجل كبح جماح التضخم، من بينها أذون الخزانة، وذلك للقضاء على عمليات الدولرة وإيجاد سيولة في الأسواق، في ظل أزمة اقتصادية عالمية تمر بها اقتصاديات الدول الكبرى أثرت على العملات المحلية.

وكان من بين تلك المحاولات هي طرح شهادات الادخار بفوائد مرتفعة في البنوك الحكومية، من أجل تصريف الدولارات التي يحتفظ بها البعض لشراء تلك الشهادات، وثاني المحاولات كانت طرح أذونات خزانة الدولة والتي تختلف عن شهادات الادخار.

البنك المركزي يطرح أذونات خزانة جديدة

واتساقًا مع ذلك، يطرح البنك المركزي، أذون خزانة بقيمة 78.5 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية اليوم الخميس والأحد القادم لتمويل عجز الموازنة، موضحًا عبر موقعه الإلكتروني أنه يطرح 20.5 مليار جنيه لأجل 6 أشهر و23 مليار جنيه.

بينما يطرح 13.5 مليار جنيه أجل 3 أشهر، و21.5 مليار جنيه أجل 9 أشهر، الأحد المقبل، وبلغ سعر الفائدة على العطاءات المقبولة لدى البنك المركزي خلال مزادات الأسبوع الجاري نحو 22.1% أجل عام و20.6% أجل 3 أشهر.

أذون الخزانة هي عبارة عن أداة دين حكومية يصدرها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية لسد عجز الموازنة، وتتراوح مدتها بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر لأن الإذن عادة يباع بخصم أي بسعر أقل من قيمته الأسمية.

الإدريسي: "شهادات الإدخار تناسب الأفراد"

وتختلف شهادات الإدخار عن أذون الخزانة في أن الأولى تخص الأفراد يمكنهم الاستثمار فيها ويكون العائد سريع وخلال مدة محددة -بحسب الدكتور علي الإرديسي، الخبير الاقتصادي، الذي يوضح أن أذون الخزانة يناسب أكثر الشركات، ويكون وسيلة استثمارية جيدة.

وفسر ذلك لـ"الدستور"، بأن أذونات الخزانة تفرض عليها ضرائب ضخمة تستطيع الشركات سدادها، على عكس شهادات الإدخار لا يفرض عليها أي ضرائب لأنها تخص الأفراد: "فيه نسبة 25% ضرائب على أذون الخزانة تقدر الشركة دفعها لكن شهادات الإدخار ليس عليها ضرائب".

وبين أن شهادات الإدخار تكون محددة بمدة معينة ويفرض غرامة على كسرها قبل الموعد المحدد، على عكس أذون الخزانة لها وقت لكن يمكن للشركة بيعها لأخرى أو طرحها من جديد في الأسواق.

وأعطى الخبير الاقتصادي مثال على أذون الخزانة، والذي قد تكون مدته عام فتقوم الشركة بالاستثمار فيه طوال تلك المدة وفي أي وقت تستطيع طرحها في السوق وبيعها من جديد والحصول على الأموال دون أي خسارة، لأن هناك ضرائب سددها فيما قبل.

واختتم: “لكن شهادات الإدخار يحصل العميل فيها على العائد دون فرض أي ضرائب لأنه يكون فرد، فالأفراد لا يتحملون الضرائب لاسيما إذا كانت بتلك النسبة الكبيرة على عكس الشركات التي تتعامل بمبدأ الضرائب في كل تعاملاتها”.

سعر الفائدة

ووفق البنك الأهلي فإن شهادات الإدخار تتميز بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها تصدر للأفراد البالغين أو القُصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، ويتم البدأ في العمل بها اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء على عكس أذون الخزانة الذي تفرض عليه ضرائب.