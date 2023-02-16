الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام لربة منزل قتلت زوجها بـ«سم فئران» فى كفر شكر

الاعدام
الاعدام

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار سامح عبدالغني العنتبلي، بالإعدام شنقاً لربة منزل لاتهامها بقتل زوجها بسم فئران.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 11865 لسنة 2020 جنایات مركز كفر شكر، المقيدة برقم 2978 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمة "ولاء. أ"، 29 سنة، ربة منزل، قتلت عمداً زوجها المجني عليه "السيد. ك. أ"، بأن بيتت النية وعقدت العزم على إزهاق روحه، وأعدت لذلك الغرض جواهر سامة «سم فئران» وضعته بإحدى المشروبات «عصير تمر» وقدمته له ليتناوله، وتسبب ذلك في موته عاجلاً.

القليوبية زوج الإعدام شنقا ربة منزل سم فئران المتهمة

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وائل لطفي

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الإعدام لربة منزل قتلت زوجها بـ«سم فئران» فى كفر شكر

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