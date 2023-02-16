انهيار قوي للعملة اللبنانية والدولار يتجاوز 80 ألف ليرة خلال أسبوع

ارتفع سعر الدولار في لبنان متخطيا 80 ألف ليرة، ليتواصل الهبوط المدوي للعملة اللبنانية التي كانت عند 64 ألفا للدولار خلال أسبوع .

وكان مصرف لبنان المركزي قد أعلن في مطلع فبراير الجاري، بيانا عن سعر صرف رسمي جديد لليرة عند 15 ألفا للدولار.

وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وفي وقت سابق لرويترز، إن التغيير خطوة نحو توحيد أسعار الصرف المتعددة في البلاد ويأتي تماشيا مع مطالب صندوق النقد الدولي.

ويشكل ذلك خفضا عن سعر الصرف السابق بنسبة 90% بعد أن ظل السعر الرسمي 1507.5 ليرة للدولار دون تغيير لمدة نحو 25 عاما.

والانهيار السريع الذي حصل مؤخرا للعملة اللبنانية، جاء بعد أن شلت قدرة مصرف لبنان على التدخل كقائد للسوق من خلال منصة صيرفة، بالإضافة إلى الصراع بين القضاء والمصارف هو جزء أساسي من الأزمة، وأخذ طابعا أكبر من لبنان مع تدخل القضاة الأوروبيين وإمكانية ادعائهم على مصرفيين كبار في لبنان.

ويسعى لبنان إلى إنجاز اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد أن توصّل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء للحصول على قرض، مع إجراء إصلاحات تشمل إقرار قانون جديد للسرية المصرفية، يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد وإزالة العوائق أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإدارة الضرائب، فضلًا عن الكشف عن الجرائم المالية والتحقيق فيها، واسترداد الأصول.