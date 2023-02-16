الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

قطاع العبادة في المقام الأول.. طفرة في تجديد وتطوير المساجد بالقليوبية

تطوير المساجد
تطوير المساجد

تأتي مشروعات إحلال وتجديد عدد من المساجد في محافظة القليوبية، ضمن خطة الدولة بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

وتولي الدولة اهتماما كبيرا بإعمار بيوت الله في مختلف المحافظات وتجديدها، خاصة المساجد العتيقة التي خصصت لها ميزانية ضخمة بملايين الجنيهات، وضمن مشروعات الدولة في محافظة القليوبية في تجديد المساجد، إحلال وتجديد مسجد نصر الإسلام.

مسجد نصر الإسلام

شهد مسجد نصر الإسلام بالقلج في الخصوص، بمحافظة القليوبية، أعمال صيانة وترميم والتي تم تنفيذها في أبريل عام ٢٠٢٢ بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك ضمن اهتمامات الدولة المصرية بتطوير قطاع دور العبادة.

وتمت أعمال الصيانة والترميم على مساحة 300م2 مربع، وتم افتتاح مسجد نصر الإسلام بالقلج في الخصوص، وذلك بعد الانتهاء من إعادة صيانته وترميمه.


مسجد عمر بن الخطاب

شهد مسجد عمر بن الخطاب بقرية دملو، التابعة لمحافظة القليوبية، أعمال تجديد وإحلال والتي تمت تنفيذها في أبريل عام ٢٠٢٢، وذلك ضمن اهتمامات الدولة المصرية بتعمير بيوت الله وإنشاء العديد من دور العبادة بمختلف المحافظات.

تمت أعمال تطوير مسجد عمر بن الخطاب بقرية دملو التابعة لمركز بنها، على مساحة 200 متر، بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مسجد البحري الشامخية

ضمن أعمال تطوير وترميم عدد من مساجد محافظة القليوبية، شهد مسجد البحري الشامخية ببنها، بمحافظة القليوبية، أعمال تجديد والتي تمت في أبريل عام ٢٠٢٢ بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك على مساحة 600م2 مربع.

مسجد عبدالعزيز هندي

في مارس عام ٢٠٢٢ شهد مسجد عبدالعزيز هندي بقرية أسنيت، بمحافظة القليوبية، أعمال تطوير وترميم بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك ضمن اهتمامات الدولة المصرية بتجديد قطاع دور العبادة.

وأقيم مشروع تطوير مسجد عبد العزيز هندي بقريه أسنيت التابعة لمركز كفر شكر، على مساحة 360م2 مربع، وذلك بإجمالي تكلفة 3 ملايين جنيه.

مسجد الرحمة

شهد مسجد الرحمة بقرية عرب جهينة، في مركز شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، أعمال تطوير وترميم تم تنفيذها في مارس ٢٠٢٢، بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مساحة 300م2 مربع.

مسجد النور

ضمن مشروعات الدولة المصرية في تطوير قطاع دور العبادة بمحافظة القليوبية، شهد مسجد النور بعزبة أبو جاد كفر منصور، في مركز جوخ، بمحافظة القليوبية، وذلك على مساحة 200م2 مربع.


مسجد الإيمان بالحي الترفيهي

شهد مسجد الإيمان بالحي الترفيهي بمدينة العبور، بمحافظة القليوبية، أعمال تطوير والتي تم تنفيذها في مارس ٢٠٢٢ بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك على مساحة 1000م2 مربع، وهو يعد صرحًا إسلاميًا يضم حديقة واسعة مع وجود ساحة خالية أيضًا لاستخدامها في صلاة العيد.

العبادة المساجد القليوبية مساجد بالقليوبية مسجد نصر الإسلام مسجد عمر بن الخطاب مسجد البحري الشامخيه

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