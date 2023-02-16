الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«النقض» تنظر طعن بطرس غالي على سجنه 15 عاما لتهريب الآثار

تنظر محكمة النقض، اليوم، في طعن بطرس غالي شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، بالقضية رقم 8718 لسنة 2019 جنايات قصر النيل، وذلك بعد قبول الطعن بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن 15 سنة في واقعة اتهامه مع آخرين بتهريب الآثار إلى أوروبا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على مدى عام، وتم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.

الآثار المصرية بطرس غالي تهريب الآثار إلى أوروبا تهريب الاثار المصرية شقيق وزير المالية الأسبق

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وائل لطفي

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