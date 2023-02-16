دوري القسم الثاني.. إف سي زد يواجه الترسانة ولافيينا يستضيف المقاصة

تقام اليوم 7 مباريات في الأسبوع الثامن عشر لدوري القسم الثاني منها 6 مباريات في المجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد ومباراة واحدة في المجموعة الثانية.

في المجموعة الثانية يستضيف إف سي زد المتصدر برصيد 38 نقطة بقيادة مجدي عبد العاطي فريق الترسانة السادس برصيد 26 نقطة بقيادة خالد عيد ويسعى إف سي زد، لمواصلة انتصاراته والاحتفاظ بالقمة، بينما يسعى الترسانة للفوز والوصول للنقطة 29 .

وفي المجموعة الأولى يستضيف لافيينا المتصصدر برصيد 39 نقطة بقيادة المجري جورج جاليدي فريق المقاصة الخامس برصيد 27 نقطة بقيادة طارق حجاج، ويسعى لافيينا للفوز والاحتفاظ بالصدارة بينما يسعى المقاصة للعودة بنتيجة إيجابية .

ويستصيف بترول أسيوط الثاني برصيد 38 نقطة بقيادة هشام عبد المنعم فريق المدينة المنورة الأخير برصيد 10 نقاط في مباراة من المفترض أنها سهلة لبترول أسيوط.

ويستضيف الجونة الثالث برصيد 35 نقطة بقيادة أحمد مصطفى بيبو فريق ديروط الثمن برصيد 22 نقطة، ويسعى الجونة لمواصلة انتصاراته والبقاء في دائرة المنافسة على القمة.

ويحل الألومنيوم السادس برصيد 25 نقطة بقيادة أبوطالب العيسوي ضيفا على فريق كيما أسوان السابع برصيد 24 نقطة بقيادة علي عاشور في مباراة متكافئة يسعى كل فريق للحصول على نقاطها الثلاث للمنافسة على المركز الخامس المؤهل لدوري المحترفين الموسم المقبل.

ويستضيف شبان قنا الثاني عشر برصيد 17 نقطة بقيادة كمال الزين فريق تليفونات بني سويف الخامس عشر برصيد 11 نقطة. ويحل أسمنت أسيوط التاسع برصيد 21 نقطة بقادة الإسباني جونزاليس ضيفا على فريق طامية الرابع عشر برصيد 15 نقطة.

وتختتم مباريات الأسبوع الثامن عشر للمجموعة الأولى غدا حيث يحل النصر للتعدين الرابع برصيد 29 نقطة بقيادة حسن عبد المنعم ضيفا على فريق الفيوم الحادي عشر برصيد 18 نقطة ويستضيف ملوي الثالث عشر برصيد 17 نقطة بقيادة إبراهيم صدقي فريق المنيا العاشر برصيد 19 نقطة بقيادة نبيل محمود.