الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

رياضة

مدرب برازيلى: كولر أضاع على الأهلى فرصة المنافسة بمونديال الأندية (خاص)

سيرجيو فرياس
سيرجيو فرياس

تحدث سيرجيو فرياس، مدرب طلائع الجيش والهلال السوداني السابق، عن مواجهة الأهلي والفريق السوداني المقبلة في دوري أبطال أفريقيا، ومشاركة المارد الأحمر في مونديال الأندية.

ويلتقي الأهلي  الهلال السوداني في الثالثة عصر السبت المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال فارياس، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن مواجهة الأهلي والهلال ستكون صعبة على الفريقين، الفريق المصري يحتاج لتعويض الخسارة في آخر مواجهتين بكأس العالم للأندية بينما يريد الفريق السوداني تعويض الهزيمة أمام صن داونز".

وأضاف: "أتمنى فوز الهلال بالتأكيد فأنا تربطني بإدارته علاقة جيدة".

وعن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية قال: "الأهلي قدم مستويات رائعة في الدور الثاني لكن تراجع الأداء الدفاعي كثيرًا في الدور الثاني".

وتابع: "الفريق يضم لاعبين مميزين للغاية لكن المدرب السويسري ليس لديه خبرة اللعب في مثل هذه البطولات وأضاع على الفريق فرصة المنافسة على اللقب".

وواصل حديثه: "في مباريات بطولة كأس العالم إذا لم تتمكن من فرض أسلوبك وتتقدم في بداية المباراة لن تتمكن من المنافسة على البطولة".

سيرجيو فارياس السويسري مارسيل كولر الاهلى الأهلي في كأس العالم للأندية الهلال السوداني

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