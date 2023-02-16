الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الدوم» يرصد صناعة العود وتطوره وتاريخ دخوله مصر

الدوم
الدوم

قدمت حلقة الليلة من برنامج "الدوم"، تقريرًا عن آلة العود وتاريخ صناعتها والتطور الذي طرأ عليها طوال هذه السنوات، وسر تميز العود المصري.

وجاء في التقرير: «العود لو عدنا به لأيام الطرب الجميل ومن سنين طويلة مصر ولد فيها عازفين عود مبدعين، وهذا لا يجعلنا ننسى صناع العود المبدعين الإسطوات الكبار الذين خرجت من بين أيديهم آلات عزف عليها نجوم كبار».

أول دولة ظهر فيها العود

وتابع التقرير: «العود آلة وترية، يتم صناعتها من الخشب وظهرت لأول مرة في العراق عام 3000 قبل الميلاد، ووصل مصر في عهد المملكة لحديث 1580 قبل الميلاد؛ ولأن العود تنقل ما بين حضارات كثيرة كان لكل حضارة بصمة مختلفة، ومن بينها تميز العود المصري بعمق صوته، ويعتبر من أهم أنواع وأفضل آلات العود في العالم كله، ويتميز العود  بسهولة استعماله وتعدد نغماته».

وأشار التقرير، إلى أن تاريخ صناعة العود في مصر يعود للقرن السادس عشر الميلادي، عدما حدث حالة من الاندماج ما بين العرب والفرس، ووقتها أخذنا عنهم هذه الصناعة وتميزنا فيا وظلت آلة العود تتطور عبر السنين، وكانت من أهم آلات التخت الشرقي إلى القرن العشرين، وبشكل خاص مع إنشاء معهد الموسيقى العربية، والذي كان منارة لإخراج كثير من المبدعين العزفين على العود حول العالم.

ومن أشهر العازفين على العود في مصر الموسيقار رياض السنباطي،  وكان والده عازفًا للعود كذلك، والملحن محمد الأصبجي، وكان من رواد التلحين في مصر، وكان لقبه سيد العود.

آلة العود تاريخ صناعتها تاريخ صناعة العود العود المصري مصر آلات التخت الشرقي

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