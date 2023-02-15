الأربعاء 15 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غدًا.. مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل بعثة الأهلى إلى السودان

بعثة الاهلي
بعثة الاهلي

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا الخميس، رحلة خاصة لنقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إلى السودان لخوض مواجهة الهلال السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقلع الرحلة رقم Ms3100، من مطار القاهرة في تمام الرابعة عصرا، حيث يتم إنهاء إجراءات سفر البعثة من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، وسط تسهيلات خاصة من قبل فرق العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي وشركة مصر للطيران.

ومن المقرر أن تضم القائمة التي ستسافر إلى السودان، كل من محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء في حراسة المرمي ومعه محمد هاني وخالد عبدالفتاح “سيتم اصطحابه للرحلة للمشاركة في مباراة أسوان” ومحمود متولي ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعه وأيمن اشرف وياسر ابراهيم وعلي معلول ومحمد أشرف واليو ديانج وحمدي فتحي وأحمد القندوسي ومروان عطية وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وأحمد عبدالقادر وبرونو سافيو ومحمود كهربا ومحمد شريف وشادي حسين.

مصر للطيران النادي الأهلي بعثة النادي الاهلي أبطال افريقيا مطار القاهرة

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