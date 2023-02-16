تراجع طفيف سجلته أغلب العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري، وسجل اليورو 32.7 جنيه، فيما سجل الريال السعودي 8.15 جنيه .

وسجلت العملات الأجنبية والعربية أرقام قياسية مقابل الجنيه المصري مع بداية العام الجديد بالتزامن مع اتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض قيمة الجنيه مقابل العملات في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة ، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 16-2-2023

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو​ في البنك المركزي المصري: 32.6771 جنيه للشراء، و 32.7916 جنيه للبيع .

اليورو في بنك مصر: 32.44 جنيه للشراء، و 32.79 للبيع.

اليورو في البنك الأهلي المصري: 32.44 جنيه للشراء، و 32.79 للبيع.

اليورو في بنك كريدي أجريكول: 32.65 جنيه للشراء، و 32.89 للبيع.

اليورو في البنك التجارى الدولى: 32.65 جنيه للشراء، و 32.90 للبيع.

اليورو في بنك الإسكندرية : 32.64 جنيه للشراء، و 32.89 للبيع.

الجنيه الاسترليني اليوم

سعر الجنيه الإسترلينى​ في البنك المركزي المصري: 36.8018 جنيه للشراء، و 36.9292 جنيه للبيع .

الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري: 36.66 جنيه للشراء، 37.17 للبيع.

الجنيه الاسترليني في بنك مصر: 36.76 جنيه للشراء، 36.17 للبيع.

الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية: 36.89 جنيه للشراء، 37.29 جنيه للبيع.

العملات الأجنبية مقابل الجنيه