الخميس 16 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 16-2-2023

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

تراجع طفيف سجلته أغلب العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري، وسجل اليورو 32.7 جنيه، فيما سجل الريال السعودي 8.15 جنيه .

 

وسجلت العملات الأجنبية والعربية أرقام قياسية مقابل الجنيه المصري مع بداية العام الجديد بالتزامن مع اتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض قيمة الجنيه مقابل العملات في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة ، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية  والعربية اليوم الخميس 16-2-2023

 

سعر اليورو اليوم 

  • سعر اليورو​ في البنك المركزي المصري: 32.6771 جنيه للشراء، و 32.7916 جنيه للبيع .
  • اليورو في بنك مصر:  32.44 جنيه للشراء، و 32.79 للبيع.
  • اليورو في البنك الأهلي المصري:  32.44 جنيه للشراء، و 32.79 للبيع.
  • اليورو في بنك كريدي أجريكول:  32.65 جنيه للشراء، و 32.89 للبيع.
  • اليورو في البنك التجارى الدولى:  32.65 جنيه للشراء، و 32.90 للبيع.
  • اليورو في بنك الإسكندرية : 32.64 جنيه للشراء، و 32.89 للبيع.

أسعار العملات الرقمية.. صعود في سوق الكريبتو

ارتفاع جديد فى سعر الدولار عالميًا وتباين العملات الأخرى

الجنيه الاسترليني اليوم 

  • سعر الجنيه الإسترلينى​ في البنك المركزي المصري: 36.8018 جنيه للشراء، و 36.9292 جنيه للبيع .
  • الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري: 36.66 جنيه للشراء، 37.17 للبيع.
  • الجنيه الاسترليني في بنك مصر: 36.76 جنيه للشراء، 36.17 للبيع.
  • الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية: 36.89 جنيه للشراء، 37.29 جنيه للبيع.

 

العملات الأجنبية مقابل الجنيه 

  • فرنك سويسرى​ في البنك المركزي المصري: 33.0710جنيه للشراء، و    33.1924جنيه للبيع .
  • 100 ين يابانى​ في البنك المركزي المصري: 22.8524 جنيه للشراء، و22.9291 جنيه للبيع .
  • ريال سعودى​ في البنك المركزي المصري: 8.1318 جنيه للشراء، و 8.1583 جنيه للبيع .
  • دينار كويتى​ في البنك المركزي المصري: 99.5757 جنيه للشراء، و 99.9263 جنيه للبيع .
  • درهم اماراتى​ في البنك المركزي المصري: 8.3056 جنيه للشراء، و 8.3322 جنيه للبيع .
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ارتفاع جديد فى سعر الدولار عالميًا وتباين العملات الأخرى

العملات اليورو الجنيه الجنيه الاسترليني فرنك سويسري ريال سعودى​

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

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