قبيل إطلاقها.. وكيل إعلام الأهرام الكندية: قناة «الوثائقية» ستجذب جميع الفئات العمرية

تنطلق في الثامنة مساء 19 فبراير المقبل، أول قناة وثائقية مصرية، تتبع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعدما بثت الشركة «برومو» جديد للقناة الوثائقية.

ويأتي إنطلاق قناة الوثائقية في إطار إيمان الشركة المتحدة بأهمية الفيلم الوثائقي وصناعته، في أعقاب التجربة المميزة التي قدمتها وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة على مدار الأعوام الأربعة الماضية.

سهير عثمان: قناة وثائقية مصرية تنافس كبرى القنوات الأجنبية

الدكتورة سهير عثمان، وكيل كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية، أكدت أن قناة الوثائقية المصرية ستكون وجهة مشرفة لمصر بين جميع القنوات الوثائقية العربية والعالمية وستنجح في منافستهم على الساحة الاعلامية خاصةً أنها القناة المصرية الوحيدة الوثائقية.

أوضحت عثمان أن القناة ستنجح في منافسة كبرى القنوات الأجنبية نظرًا للكوادر الاعلامية المصرية الشابة، مستطردة ان الاعلام المصري به كوادر ومواهب بمواصفات عالمية وانها فقط تحتاج التوجيه الصحيح.

أكدت عثمان، أن الفترة القادمة ستكون فترة مهمة في الاعلام المصري بفضل قناة الوثائقية، مشيرة إلى أهمية مناقشة وعرض الأحداث والموضوعات المثيرة الجدل وليست الأحداث او الشخصيات الشهيرة التي سمعنا وقرأنا عنها الكثير.

ترى عثمان أن وجود وجهة نظر واحدة لا يجذب قدر كافي من المشاهدين لذا أحث على إعداد أفلام وثائقية عن القضايا المثيرة للجدل ولاسيما التي رُويت بأكثر من طريقة وأكثر من وجهة نظر، فإن هذا هو الذي سيجذب المشاهدين وسيحقق النجاح للقناة.

أكدت وكيل كلية الاعلام بجامعة الأهرام الكندية، على أهمية التركيز على المعاملات والتغذية البصرية التي تلائم اهتمامات الفئات العمرية المختلفة وخاصةً السن الصغيرة، من اجل العمل على جذبهم لمشاهدة فيلم معلوماتي بحت وهذا لا يحدث الا بالتأثير البصري والسرد القصصي المميز لجذب هذه الفئة تحديدا في ظل كم المغريات الاخرى التي يتعرضون لها.

وقال سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر القناة «الأولى الفضائية»: «القناة الوثائقية تقدم جرعة تاريخية وفنية وثقافية وسياسية ووطنية، وأفلامًا عن الطبيعة وأفلامًا حاصلة على جوائز».

شمل «البرومو» عدد من الموضوعات التي ستتناولها الأفلام الوثائقية، المقرر لها أن تُبث عبر القناة الجديدة، والمتعلقة بالعديد من المجالات؛ أبرزها المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها.

ومن المقرر أن تنطلق القناة على تردد 12303 ومعدل الترميز 27500 الاستقطاب: أفقي / H، إذ يفصل الجمهور 7 أيام فقط على بداية بثها.