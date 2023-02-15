شكرى وألباريس يبحثان تفعيل مجلس الأعمال المصرى الإسبانى

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، مع خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، على هامش المشاركة في أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا.

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن المحادثات عكست العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.

العلاقات بين مصر وإسبانيا

وأشاد شكري بمواقف إسبانيا المتوازنة تجاه مصر في مختلف الأطر الدولية، مؤكدًا تطلع الجانبين نحو تعزيز علاقتهما الثنائية على ضوء الفرص الكبيرة للتعاون التي تحظى بها الدولتان.

وأعرب وزير الخارجية عن تطلعه نحو الانتهاء من توقيع اتفاق إنشاء اللجنة الثنائية الاقتصادية والفنية التي تم الاتفاق على إنشائها خلال زيارة رئيس الحكومة الإسبانية للقاهرة في ديسمبر 2021، فضلًا عن الدفع نحو تفعيل مجلس الأعمال المصري الإسباني، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مثمنًا المشروعات التي تنفذها الشركات الإسبانية في مصر في مجال النقل، بما يصب في مصلحة البلدين.

واستعرض الوزيران آخر التطورات على صعيد عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وفي ليبيا.

وشددا على أهمية الإبقاء على التنسيق المستمر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك سواء على الساحة الدولية في ظل الوضع الدولي المضطرب، أو اتصالًا بالملفات الإقليمية التي تمس مباشرة باستقرار وأمن الجوار المتوسطي المشترك، بما في ذلك التنسيق لتنفيذ المقترح الإسباني لعقد قمة لدول الاتحاد الأوروبي مع دول الجوار الجنوبي خلال الرئاسة الإسبانية القادمة للاتحاد الأوروبي.