الأربعاء 15 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد حسن احمد الحكش مدير الادارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الإمارات على رحلة طيران الخطوط الإماراتية القادمة من دبي اشتبه جورج صفوت مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لارتباكه .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد جمال الدين مأمور الفحص وطاهر محمود خفاجي فتلاحظ وجود كثافات متماثلة داخل حقائب الراكب.

وبالعرض على أحمد حمد محمود البسيوني وعمرو عطيه الدسوقي مديرى إدارة الحركة تم تكليف أحمد خيري وسامي نبيل مأموري الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود غيار داخلي ملفوف كحزام على وسط الراكب أسفل الملابس التي يرتديها ، بفتحه تم العثور على 12 هاتف محمول ماركة ايفون  .

قرر أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 10 لسنة 2023 .

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جمارك مطار القاهرة محاولة تهريب الهواتف المحمولة رجال الجمارك راكب مصرى مطار القاهرة

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