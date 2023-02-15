النيابة العامة تستمع للمصابين باختناق إثر تسرب غاز في الوراق

تستمع النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأربعاء، لأقوال المصابين باختناق إثر تسريب غاز بشقتهما في منطقة الوراق، عقب الاستعلام عن حالتهما الصحية.

البداية، كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الحماية المدنية بتسرب غاز داخل شقة بشارع السلام في الوراق، وعلى الفور تم الدفع بفريق إنقاذ بري بالتنسيق مع طوارئ الغاز، وتبين حدوث تسرب غاز داخل عقار بشارع متفرع من معهد الأبحاث، مما أسفر عن حالتي اختناق نقلتا إلى مستشفى الوراق المركزي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.