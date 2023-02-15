الأربعاء 15 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قاتل زوجة أخيه بالقليوبية يعترف: «خدت الذهب ورمتها فى الترعة»

متهم
متهم

اعترف المتهم بقتل زوجة شقيقه باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بقليوب، فقال إنه انتظر خروجها من المستشفى واستدرجها بحجة مشكلة لديه ثم خنقها ووضعها في جوال وألقاها في مصرف مائي.

وتابع المتهم: «كنت عايز أسرق ذهبها، أنا بجهز بنتي وعايز أجوزها، فطلبت مساعدتها ولما رفضت خنقتها وسرقت الذهب، ورميتها في الترعة».

كان اللواء نبيل سليم، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، قد تلقى إخطارًا من العقيد محمد سامي مندور، رئيس الفرع الجنائي بشبرا الخيمة، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة داخل شيكارة ملقاة برشاح قرية أبوسنة، دائرة قسم شرطة قليوب.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، كما أرشد عن المسروقات مشغولات ذهبية وهاتف محمول.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

المتهم مصرف مائي خنق الترعة قسم شرطة قليوب المسروقات مشغولات ذهبية

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