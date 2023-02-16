ماذا تعرف عن حساسية حبوب اللقاح وأعراضها وطرق الوقاية منها؟

يعتبر هذا التوقيت من العام هو موسم الربيع، وهو الوقت الذي تتزايد فيه حالات الحساسية من حبوب اللقاح، لذا إليك كل ما تريد معرفته عن أعراض هذه الحساسية الموسمية وطرق الوقاية منها.

تعد حبوب اللقاح هي مادة مسحوقية دقيقة تنتجها نباتات البذور وتحملها الرياح والحشرات وما إلى ذلك، ويعد انتشار حبوب اللقاح في تسميد النباتات والتلقيح جزءًا مهمًا من تكاثر النبات، ومع ذلك فإن حبوب اللقاح هي أحد أكثر المسببات شيوعًا للحساسية الموسمية، والتي تسمى أيضًا التهاب الأنف التحسسي الموسمي.

يُصاب الأشخاص برد فعل تحسسي تجاه حبوب اللقاح، حيث يعتبرها جهاز المناعة لديهم غازًا غير معروف، ويعتقد خطأً أنه خطير بسبب إطلاقه لأجسام مضادة لمهاجمة جزيئات حبوب اللقاح هذه، بعض أعراض حساسية حبوب اللقاح تشمل الحمى وسيلان الأنف وحكة في الحلق وحكة في الجلد، لقد لاحظنا أن أكثر من 5-6 مرضى يأتون إلى المستشفى يوميًا بسبب هذه المشكلة.

أعراض حساسية حبوب اللقاح

- سيلان الأنف واحتقانها.

- دموع ، حكة ، احمرار العين (التهاب الملتحمة التحسسي)

- العطس

- سعال

- حكة بالأنف وسقف الفم أو الحلق

- المخاط الذي يسيل إلى أسفل الحلق (التنقيط الأنفي الخلفي)

- انتفاخ وكدمات الجلد تحت العينين (لمعان الحساسية)

- التعب الشديد (التعب)، غالبا بسبب قلة النوم

الاحتياطات والعلاج

من المستحسن أن يرتدي المرضى القناع، وينظفوا أيديهم، مع تجنب المناطق المتربة، وشرب بانتظام الماء الساخن، وتناول طعامًا غنيًا بالبروتين ، مع شرب الكثير من السوائل لمواجهة مثل هذه المشكلات".

العلاجات المنزلية لحساسية حبوب اللقاح

العسل: تناول ملعقتين كبيرتين من العسل كل يوم ، ابتداءً من شهرين قبل الربيع، يعتبر بمثابة درع طبيعي. يرجى الأخذ في الاعتبار أن العسل لا ينصح به للأطفال دون سن الثانية.

البصل: يمكن أن يساعد تقطيع البصل ووضعه على طبق بالقرب من السرير في فتح الشعب الهوائية.

الأبخرة مع نعناع الكافور أو بلسم الليمون: قم بغلي هذه الأوراق في قدر وتنفس في الأبخرة لتخفيف احتقان الأنف.

فيتامين ج: هو مضاد طبيعي للهستامين ويوجد في الفواكه مثل البرتقال والليمون والفراولة والجريب فروت وحتى الأطعمة ذات الأوراق الخضراء مثل البروكلي.

ابق في المنزل: في الأيام التي تحتوي على أعلى نسبة من حبوب اللقاح، يجب عليك البقاء في المنزل، خاصةً في الصباح الباكر والأخير بعد الظهر.

البابونج: يعتبر هذا الشاي من مضادات الهيستامين الطبيعية بفضل مركبات الفلافونويد، وهي عنصر موجود في العديد من الأطعمة التي تقلل الالتهاب.

تسريب الزعتر: مع قدرته على قتل الجراثيم وتليين المخاط ، فلا عجب أن هذا المكون يساعد في تخفيف السعال وحلق الحلق.

الاستحمام: عند العودة إلى المنزل، يجب أن تستحم لإزالة جزيئات حبوب اللقاح.