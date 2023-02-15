المخاوف البشرية على طريقة الرقص الحديث لمدة يومين بمسرح الجمهورية

تستعد فرقة الرقص المسرحي الحديث، لتقديم عرض "زفير" تصميم وإخراج مناضل عنتر، وذلك في الثامنة مساء الخميس والجمعة 16، 17 فبراير على مسرح الجمهورية.

صمم الديكور المهندس أحمد زايد، والإضاءة الدكتور عمرو عبدالله، وتناقش فكرة العرض مخاوف الانسان منذ لحظاته الأولى على الأرض والمواجهات التي تعكس شراسة المخلوقات الأخرى وشعور المعاناة الذى ينتج عنه حالات التوتر من المخاطر الحقيقية أو الوهمية ليدفع بالسلوك أحيانًا إلى خارج حدود المنطق.

يُشار إلى أن فرقة الرقص المسرحي الحديث تأسست عام 1993، وتعتبر هي الأولى من نوعها في الوطن العربي، وأحرزت نجاحات كبيرة من خلال تناولها مواضيع متخصصة في الفنون والحضارة المصرية والعربية وقدمت أكثر من 26 عرضًا فنيًا.

وشاركت في الكثير من المهرجانات العالمية كما قدمت عروضها فى معظم الدول الأوربية والولايات المتحدة والصين وكوريا والبلاد العربية، حصلت على جائزة أفضل استعراض فى المهرجان القومي للمسرح عن عرض الفيل الأزرق عام 2015.