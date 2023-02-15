الأربعاء 15 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

المخاوف البشرية على طريقة الرقص الحديث لمدة يومين بمسرح الجمهورية

مشهد من العرض
مشهد من العرض

تستعد فرقة الرقص المسرحي الحديث، لتقديم عرض "زفير" تصميم وإخراج مناضل عنتر، وذلك في الثامنة مساء الخميس والجمعة 16، 17 فبراير على مسرح الجمهورية.

صمم الديكور المهندس أحمد زايد، والإضاءة الدكتور عمرو عبدالله، وتناقش فكرة العرض مخاوف الانسان منذ لحظاته الأولى على الأرض والمواجهات التي تعكس شراسة المخلوقات الأخرى وشعور المعاناة الذى ينتج عنه حالات التوتر من المخاطر الحقيقية أو الوهمية ليدفع بالسلوك أحيانًا إلى خارج حدود المنطق.

يُشار إلى أن فرقة الرقص المسرحي الحديث تأسست عام 1993، وتعتبر هي الأولى من نوعها في الوطن العربي، وأحرزت نجاحات كبيرة من خلال تناولها مواضيع متخصصة في الفنون والحضارة المصرية والعربية وقدمت أكثر من 26 عرضًا فنيًا.

وشاركت في الكثير من المهرجانات العالمية كما قدمت عروضها فى معظم الدول الأوربية والولايات المتحدة والصين وكوريا والبلاد العربية، حصلت على جائزة أفضل استعراض فى المهرجان القومي للمسرح عن عرض الفيل الأزرق عام 2015.

الحضارة المصرية الرقص المسرحي المهرجان القومي للمسرح مسرح الجمهورية احتفالات دار الاوبرا المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

الأكثر قراءة

أستاذ بجامعة القاهرة: إطلاق «وثائقية» مصرية يُحقق الحلم لحماية التاريخ من التزييف

«تمريض كفر الشيخ» تنظم محاضرة توعوية ضمن «أنت أقوى من المخدرات»

ماذا بعد مؤتمر دعم القدس؟.. خبراء فلسطينيون يجيبون لـ «الدستور»

تراجع جديد في عملات الأسواق الناشئة.. والروبل الروسي الأسوأ

تعود لـ5 آلاف عام.. اكتشاف «حانة» سومرية جنوب العراق

«زراعة الشرقية» تُنفذ يوم حقلي ارشادي للفلاحين بقرية كراديس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

محبة لا تمحوها الأيام ولا مؤامرات اللئام

إبراهيم داود

الفرح هو المهم

محمد رفعت

لبيك سورية!

جلال حمام

واشنطن تقضى على حلم أوروبا فى الاستقلال

صفوت البياضي

قصيدة مستحقة للشاعر التونسى أبوالقاسم الشابى

ماجد حبته

مصر فى قمة الحكومات

مدحت بشاى

مصر والسعودية.. وحديث الشعوب

منى رجب

مصر والسعودية: أخوة ودعم ومحبة وعلاقة متجذرة لن ينال منها أحد

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

رؤساء بنوك إسرائيل: الأموال تغادر البلاد أسرع 10 مرات من المعتاد

بينها أمريكا.. 5 دول غربية تدين القرارات الإسرائيلية لضم مستوطنات في الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية: تصعيد الاحتلال ضد الأسرى جزء من الحرب المفتوحة ضد شعبنا