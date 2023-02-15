المشدد 6 سنوات لشقيقين لاتهامهما بالاتجار في المخدرات بأسيوط

قضت محكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، بمعاقبة شقيقان بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة بمركز أبوتيج.

تعود وقائع القضية رقم 6119 لسنة 2022 جنايات مركز أبوتيج إلى ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأسيوط، بقيام كلا من "علاء . هـ . ي" 27 عاما نجار وشقيقه "أسامة.ه.ي" 30 يعملان في النجارة، بالاتجار في المواد المخدرة بصورتيها الجملة ونصف الجملة ويقومان بترويج وبيع تلك المواد المخدرة على عملائهما بمركزي أبوتيج وأسيوط.

وبإجراء التحريات السرية التي اشرف عليها الرائد أحمد ثمرات مفتش منطقة أسيوط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أسفرت عن قيام المتهمان باتخاذ مسكنهما وملحقاته لترويج نشاطهما، ويوجد لديهما كمية من المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات القانونية قاد الرائد أحمد ثمرات مفتش منطقة أسيوط قوة أمنية لظبط المتهمان وفور وصول القوات.

وشاهدوا المتهم الأول بجوار منزله يقوم بمزاولة نشاطه الإجرامي، وتمكنت القوة من ضبطه وبحوزته حقيبة عثر بداخلها على فرد خرطوش و6 طلقات نارية و10 أكياس بداخلها مادة الشابو المخدر .

وعثر بالجيب الأيسر بملابسه على 3 أكياس لذات المادة المخدرة وميزان حساس و1200 جنيه، كما تمكنت القوات من ضبط المتهم الثاني، وبحوزته 8 أكياس من “الشابو” المخدر.