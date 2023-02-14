الثلاثاء 14 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لإتجاره فى المخدرات.. المشدد 6 سنوات لديلر مخدرات ببورسعيد

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات بورسعيد، في حكمها الصادر، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد على عاطل يتاجر فى المواد المخدرة، بالسجن المشدد 6 سنوات. 

صدر الحكم برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض وعمر أحمد فتحى وأحمد محمد الجمل.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 3 من شهر أكتوبر من عام 2022 بدائرة قسم الزهور، حيث أحرز المتهم "م. م. ت. م" - عاطل ويبلغ من العمر 42 عامًا، بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا للهيروين فى غير الأحوال المصرح بها قانون. 

وأكد شاهد عيان، أنه بضبط المتهم وتفتيشه بإذن من النيابة العامة حال اتكائه على دراجة بخارية عثر بحوزته على 104 لفافات لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالى، وهاتف محمول وبمواجهته أقر بإحراز المادة المخدرة للإتجار، والمبلغ المالى من حصيلته، والهاتف المحمول والدراجة البخارية لترويجها. 

وثبت من تقرير المعمل الكيماوى، أن عدد الـ 104 لفافات لجوهر لهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وتبين أن الحرز عبارة عن ظروف ورقى أبيض اللون بداخله 104 لفافات ورقية بداخل كل لفافة كمية من مادة مسحوق بيج اللون وزن المظروف بمحتواه على الميزان الحساس 42 جرامًا، ووزن اللفافات بمحتواها على الميزان الحساس 26 جراما، وثبت أن المسحوق البيج اللون يحتوى على الهيروين المخدر. 

السجن المشدد 6 سنوات الهيروين المخدر المستشار جودت ميخائيل قديس النيابة العامة هاتف المحمول تقرير المعمل الكيماوي دراجة بخارية جوهر الهيروين المخدر جنايات بورسعيد

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وائل لطفي

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