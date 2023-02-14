الثلاثاء 14 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد لربة منزل تتاجر في المخدرات بأسيوط

سجن
سجن

قضت محكمة جنايات أسيوط بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجارها في مادة الهيروين المخدر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع وحازم شوقي عقيل نائبا رئيس المحكمة، وأمانة سر صلاح تمام محمد و أحمد عبد العال.

تعود القضية إلى ورود معلومات إلى ضباط وحدة مباحث القسم بقيام  ربة منزل بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتها كمية كبيرة من المواد المدرة بقصد الاتجار.

تم تشكيل فريق من البحث برئاسة النقيب مصطفى العمدة معاون مباحث قسم شرطة أبوتيج وباتخاذ الإجراءات القانونية لضبط المتهمة قامت قوة من وحدة مباحث ابوتيج مستقلين دراجات نارية "تكاتك" بالتوجه إلى مكان تواجد المتهمة وعند مشاهدتها تمكنت القوة من ضبط المتهمة وبحوزتها كيس بلاستيك.

وعثر بداخله على 163 لفافة بلاستك تحوي بداخلها مادة الهيروين المخدر، كما عثر بداخل الكيس على 360 جنيها وبمواجهتها بالمضبوطات أقرت بالاتجار في المواد المخدرة.

جنايات أسيوط السجن المشدد شرطة أبوتيج المستشار حفني عبد الفتاح حفني ربة منزل المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل دبى

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