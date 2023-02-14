المؤبد لعامل شرع في قتل زميله بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، عامل، بالسجن المؤبد، لاتهامه بالشروع في قتل مواطن بسبب خلافات عائلية بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، في القضية رقم 38 لسنة 2019، جنايات نجع حمادي، والمقيدة برقم 1517، لسنة 2019 كلي قنا،

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير

تعود أحداث الواقعة، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم "محمد. ع" ، تهمة الشروع في قتل "عبد الكريم.ع"، بماسورة حديدية بسبب خلافات عائلية بنجع حمادي.