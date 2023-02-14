الثلاثاء 14 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لعامل شرع في قتل زميله بقنا

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، عامل، بالسجن المؤبد، لاتهامه بالشروع في قتل مواطن بسبب خلافات عائلية بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، في القضية رقم 38 لسنة 2019، جنايات نجع حمادي، والمقيدة برقم 1517، لسنة 2019 كلي قنا،

صدر الحكم  برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير 

تعود أحداث الواقعة، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم "محمد. ع" ، تهمة الشروع في قتل "عبد الكريم.ع"، بماسورة حديدية بسبب خلافات عائلية بنجع حمادي.

محكمة جنايات نجع حمادى المستشار حسام الدين فتحي قتل محافظة قنا خلافات عائلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل دبى

الأكثر قراءة

«تنفيذ إعدام محمد عادل فجر اليوم وتسليم جثته لوالدته».. الحقيقة الكاملة

العثور على جثة أجنبى فى البدرشين.. والتحقيقات: وفاة طبيعية

رفع 56 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع

تحرير 538 مخالفة لقائدى الدراجات النارية

حفل معبد حتشبسوت يرفع إشغال فنادق الأقصر لـ100%

«الزراعة» تعلن عن التوصيات الفنية لمزارعي محصول الموز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر والسعودية: أخوة ودعم ومحبة وعلاقة متجذرة لن ينال منها أحد

جمال-أسعد

المصالح لا تسقط الأخوة

لواء. محسن الفحام

قيادات.. وقدوة

لواء.حمدى البطران

السعودية.. وذاكرة المثقفين

خالد حريب

عن الكبسة والطعمية والشاعر السعودى محمد عابس

سارة الشلقاني

السعودية ومصر.. قدر الأشقاء الكبار

محمد عبدالناصر

سنظل.. معًا دائمًا

عبدالله شريف

سعودى يبحث عن «بنها العسل»

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا قلقة ومنزعجة من قرار إسرائيل ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية

ساحات العقاب.. كيف ترد إسرائيل على العمليات الفلسطينية وصواريخ غزة؟

مصر تحذر من تبعات قرار إسرائيل «شرعنة» بؤر استيطانية فى الأراضى المحتلة