البحوث الفلكية: لا يمكن أن يحدث تسونامى فى مصر

قال الدكتور عاصم مصطفى الباحث بقسم الزلزال بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن زلزال تركيا وسوريا لا يمكن أن يحدث تسونامى في مصر، لأن تسونامى لابد أن يكون سببه صدع كبير في البحر.

وأضاف الباحث بقسم الزلزال بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، في تصريحات على برنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى، أن كل الصدوع الموجودة في البحر المتوسط والبحر الأحمر في مصر مدروسة ومعروفة ويتم متابعة النشاط الزلزالى بالشبكة القومية للزلزال وعددها 80 محطة.

وأوضح الباحث بقسم الزلزال بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ،أن حدوث تسونامى في البحر المتوسط شائعة منتشرة في السوشيال ميديا ، واحتمالية حدوث تسونامى في البحر الأحمر قليلة للغاية، مشيرا إلى أن الزلزال الذى حدث بشرق الأناضول توابعه ضعيفة ولا يمكن أن يسبب تسونامى ، وبالتالى احتمالات التسونامى ضعيفة .