تزاحم بمحيط مسجد السيدة زينب قبل الليلة الختامية ( صور)

شهد مسجد السيدة زينب تزاحم شديد من قبل المريدين في الليلة قبل الختامية من ذكرى مولد السيدة زينب رضي الله عنها والمقرر انطلاقها، الثلاثاء، حيث توافد المئات الذين أتوا من مختلف محافظات الجمهورية على مسجد السيدة زينب للاحتفال، كما تواجد رجال الأمن بشكل كثيف لمنع التكدس وتيسير حركة المرور وتنظيم الاحتفالات، وضمان عدم تكدس المريدين ومنع حدوث حالات اختناق بينهم.



ونظم الطرق الصوفية حلقات الذكر والإنشاد الديني، حيث قاموا الاحتفالات الإنشادية وقاموا بتوزيع النفحات من أطعمة ومشروبات وحلوى على الزوار، كما جهزوا المسجد والشوارع الجانبية بالأنوار والإضاءات، لاستقبال المريدين، وتفاعل المريدين مع حلاقات الذكر وبدأ الجميع بالتفاعل مع الأناشيد الدينية التي نظمتها الطرق الصوفية.

وتحتفل الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب بنت علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما وحفيدة رسول الله في آخر ثلاثاء في شهر رجب من كل عام حيث تبلغ عدد الساحات الصوفية هذا العام نحو 50 ساحة تقدم خدماتها للمحبين وحلقات الذكر والإنشاد بمحيط المسجد.



ومن المتوقع أن تشهد الليلة الختامية هذا العام إقبالا كبيرا خاصة وانه كان قد حُرم محبي آل البيت من إقامة المولد خلال الأعوام الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 " والذي اجتاح العالم في مطلع عام 2020 وفرض العالم إجراءات احترازية للحد من انتشاره كان من ضمنها تخفيف التزاحم ومنع التجمعات الحالي انفراجه تعود الاحتفالات الصوفية والموالد من جديد وبشكل طبيعي.

وتم إغلاق مقام مسجد السيدة زينب، أمام رواد المسجد ومحبي آل البيت، وذلك من أجل عمليات الترميمات التي تتم داخل المسجد ومقام السيدة زينب، ويعد الاحتفال بمولد السيدة زينب هذا العام قائم، ولكن مع عدم إقامة سرادق كما يحدث في العادة.

تزاحم بمحيط مسجد السيدة زينب قبل الليلة الختامية

تزاحم بمحيط مسجد السيدة زينب قبل الليلة الختامية

تزاحم بمحيط مسجد السيدة زينب قبل الليلة الختامية