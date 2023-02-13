رجال الأمن يسعفون سائحة فرنسية أصيبت بأهرامات الجيزة

استمعت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الإثنين، إلى أقوال سيدة أجنبية الجنسية - فرنسية- في تعرضها للإصابة بالمنطقة الأثرية بسقارة.

وقالت السيدة إنها في العقد السابع من العمر، وحضرت لمصر وسط فوج سياحي وخلال تنزهها في منطقة الهرم المدرج سقطت من علو ونتج عن ذلك إصابتها بجرح قطعي 3 سم أعلى الحاجب.

وتابعت أنها بمجرد سقوطها وإصابتها تدخل رجال الأمن في منطقة سقارة الأثرية ونقلوها للمستشفى لإسعافها، مؤكدة أن حالتها جيدة وستستأنف رحلتها.

تلقى العميد علي عبدالرحمن، رئيس مباحث قطاع الغرب، إشارة من الخدمات الأمنية بمنطقة سقارة بإصابة سائحة.

انتقل رجال المباحث بالتنسيق مع إدارة مباحث السياحة والآثار، وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء هشام أبوالنصر، مدير أمن الجيزة، بالواقعة.