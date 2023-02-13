بعد زيارة بن زايد.. الأسد يشكر الإمارات على استجابتها السريعة لزلزال سوريا

شكر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الإثنين، على خلفية استقباله وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد، بالأمس، دولة الإمارات "قيادةً وشعبًا على المساعدات التي تقدمها للشعب السوري"، لافتًا إلى أنها "كانت من أولى الدول التي وقفت مع سوريا وأرسلت مساعدات ضخمة إغاثية وإنسانية وفرق بحث وإنقاذ".

وأبدى الأسد تقديره لـ"استجابتها السريعة والتي تعبر عن عمق العلاقات والروابط الثنائية".

مساعدات الإمارات

ومنذ الساعات الأولى لوقوع الكارثة، سارعت الإمارات إلى إرسال أطنان من المساعدات الغذائية والمواد الإغاثية والطبية وفريق بحث وإنقاذ متخصص يضم 42 عضوًا، يعمل منذ الجمعة في ثلاثة مواقع في مدينة جبلة الساحلية المتضررة بشدة من الزلزال.

وبحسب بيان الرئاسة، زار الوزير الإماراتي مناطق متضررة من الزلزال لم يحددها، لكن صحيفة الوطن المقربة من دمشق نشرت صورة له في وقت لاحق تظهره مع فريق البحث الإمارتي في جبلة.

وتهبط الطائرات الإماراتية في مطاري دمشق واللاذقية التي وصلت إليها السبت أول دفعة من مساعدات غذائية إماراتية على متن طائرة روسية.