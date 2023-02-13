شبورة مائية ورياح.. «الأرصاد» تحذر من طقس الأيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة، من غدٍ الثلاثاء 14 فبراير وحتى الأحد 19 فبراير 2023، على كل الأنحاء، حيث يسود طقس بارد صباحًا ومعتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

بينما يكون الطقس خلال تلك الفترة، مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلًا طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء.

وبالنسبة للظواهر الجوية، أكدت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، استمرار الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضح بيان «الأرصاد» حدوث نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

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