المؤبد لعامل بتهمة قتل سيدة بسبب خلافات في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، بمعاقبة عامل ومقيم مركز طهطا بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل المجني عليها "س.ن"، بأن قام بالتعدي عليه بعصا وخنقها بقطعة قماش بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين محمد سعد مرسي، ومحمد يوسف عبدالله، بأمانة سر محمد عبدالحميد وأحمد سعد.

تعود أحداث القضية عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بالعثور على جثة المجني عليها في مسكنها أثر التعدى عليها بعصا وظهور آثار خنق بالرقبة، وتم نقلها إلى المستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما حيث قام بالتوجه إلى مسكن المجني عليها وتعدى عليها بالضرب بعصا في أماكن متفرقة بجسدها، ثم قام بخنقها بقطعة قماش وعندما تأكد من وفاتها فر هاربا، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.