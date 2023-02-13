الإثنين 13 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس قاتل شقيقته فى الوراق 15 يومًا

حبس قاتل
حبس قاتل

أمر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الإثنين، بتجديد حبس المتهم بقتل شقيقته بسبب خلافات أسرية، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

 كانت قد قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس المتهم بقتل شقيقته بسبب خلافات أسرية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

واعترف المتهم بارتكاب الجريمة عقب القبض عليه، مشيرًا إلى خلافات مع شقيقته، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى اعتدائه عليها وإنهاء حياتها.

وشرح المتهم لرجال المباحث كيفية ارتكابه الجريمة، وتمت مناظرة الجثة لبيان الإصابات التي لحقت بها، ونقلها إلى المشرحة تنفيذًا لقرار النيابة العامة، التي قررت تشريحها والتصريح بدفنها وباشرت التحقيق. 

البداية كانت بإلقاء رجال المباحث بالجيزة، القبض على المتهم بقتل شقيقته بسبب خلافات أسرية في الوراق.

وأشارت التحريات، إلى أن المتهم اعتدى على شقيقته داخل مسكنه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

قاضي المعارضات محكمة شمال الجيزة قتل خلافات أسرية النيابة العامة

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وائل لطفي

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