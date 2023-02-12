موعد تقديم حج القرعة 2023 في مصر واسعار الحج هذا العام

يتصدر البحث عن قرعة الحج لعام 1444 هجريًا، محركات البحث ففي مصر لاقتراب الموسم حيث يريد المواطنون معرفة موعد تقديم حج القرعة 2023 في مصر، وهو أمر من اختصاص وزارة الداخلية وتعلن كل موعد تقديم حج القرعة 2023 في مصر فضلًا عن الشروط والمصاريف.

تقديم حج القرعة 2023 في مصر

وكالمعتاد فإن وزارة التضامن الاجتماعي تختص بالتقديم للحج، عن طريق قطاع الشؤون الاجتماعي، وفي إطار الخدمات التي تقدمها الدستور للقراء يوميًا، في التقرير التالي كافة المعلومات عن موعد تقديم حج القرعة 2023 في مصر، بالإضافة إلى أسعار باقات الحج 1444/2023، وأبرز قرارات وزارة الحج والعمرة السعودية الجديدة وزارة الحج السعودية.

موعد تقديم حج القرعة 2023 في مصر

ويتسأل المواطنين الراغبين في أداء فريضة عن ميعاد تقديم حج القرعة 2023 في مصر، لكن حتى الأن وزارة الداخلية المختصة بالحج للمصريين، لم تعلن عن التفاصيل الخاصة بهذا الموسم حتى الأن، ويتوقع أن تعلن الداخلية عن موعد تقديم حج القرعة 2023 في مصر واستعدادات الوزارة في مستهل مايو المقبل.

رابط التقديم لـ الحج 1444 هجرية

ويتاح التقديم على الحج في مصر وباقي الدول من خلال الموقع الإلكتروني لـ وزارة الحج والعمرة السعودية عن طريق الدخول على الموقع الرسمي، والتي توضح اشتراطات الحج من مصر، كما تظهر للمستعلم نافذة يسجل عليها عنوان بريد إلكتروني، ورقم هاتف تليفون؛ وبعد التقديم يمكن الاستفسار عن التقديم للحج عام 1444 من مكتب شؤون الحجاج لمصر بالمملكة.

رابط التقديم للحج عبر وزارة التضامن

ويمكن أيضًا التقديم للحج عبر وزارة التضامن بعد الاعلان الرسمي عن فتح باب التقديم خلال الفترة المقبلة، وبعد الافصاح عن موعد تقديم الحج لعام 1444 هجريًا، إذ توفره الوزارة من من خلال الجمعيات، ويجب أن تستوفي الشروط التالية:

المتقدم مسجل بعضوية الجمعية عند تقديم الطلب وموفي الاشتراك السنوي.

لم يسبق له الحج من قبل، وتحسب سابقة الحج اعتبارًا من عام 2014 فيما بعدها.

مقيم في ذات المحافظة أو من العاملين بها، وفقا لبطاقة الرقم القومي.

خلوه من الأمراض المعدية والفيروسية والسرطانية والعصبية والنفسية، وبما يمكنه من أداء المناسك بالاعتماد على نفسه.

وجود مرافق للمتقدم ممن تجاوز أعمارهم 75 سنة، وأصحاب الإعاقة، والأمراض التي تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.

شروط الحج للمرأة 2023 بدون محرم

وفي سابقة لم تقدم من قبل قللت وزارة الحج والعمرة السعودية شروط الحج للمرأة 2023، إذ أعلنت أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية بعض التسهيلات وشروط الحج للمرأة، حيث جاءت كالتالي:

السماح للمرأة بالتسجيل للحج دون محرم وضمن مجموعة من النساء.

الحد الأدنى للتسجيل لأداء الحج للمرأة لهذا العام هو 12 عامًا، وهو السن ذاته المشروط على كل راغبي الحج.