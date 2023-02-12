انهيار «بئر» ينهى حياة شاب فى منزله بقنا

انهار بئر داخل منزل بحاجر الوقف شمال محافظة قنا، أسفر عن مصرع مواطن، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف.

وتلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف يفيد مصرع مواطن داخل بئر بمنزل فى حاجر الوقف، شمال محافظة قنا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة.

وتبين أنها لشخص يدعى "شعبان.م"، لقى مصرعه بعد سقوط البئر عليه، وأوضحت التحريات الأولية أن الشخص كان ينقب عن الآثار داخل المنزل فانهار البئر عليه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لكشف التفاصيل الكاملة للواقعة.