الأحد 12 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انهيار «بئر» ينهى حياة شاب فى منزله بقنا

انهيار «بئر»
انهيار «بئر»

انهار بئر داخل منزل بحاجر الوقف شمال محافظة قنا، أسفر عن مصرع مواطن، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف.

وتلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف يفيد مصرع مواطن داخل بئر بمنزل فى حاجر الوقف، شمال محافظة قنا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة.

وتبين أنها لشخص يدعى "شعبان.م"، لقى مصرعه بعد سقوط البئر عليه، وأوضحت التحريات الأولية أن الشخص كان ينقب عن الآثار داخل المنزل فانهار البئر عليه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لكشف التفاصيل الكاملة للواقعة.

انهار بئر منزل الجثه مشرحة مستشفي مدير أمن قنا مركز شرطة النيابة مشرحة المستشفى

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والرقى فى إدارة العلاقات

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