مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2023 وقيمة زيادة المعاشات

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2023 منذ بداية العام الجاري، حيث صدر بيان عن الوزارة بتفاصيل صرف مرتبات الربع الأول شهور- يناير وفبراير ومارس - من العام الجاري ، محددة جدول صرف المرتبات و مواعيد صرف المتخلفين من العاملين في الدولة عن مواعيد صرف المرتبات، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير ومع زيادة البحث عن زيادة المعاشات من قبل أصحابه تعرض كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات في التقرير التالي.

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مواعيد صرف مرتبات فبراير 2023

وبخصوص موعد صرف مرتبات شهر فبراير حددت وزارة المالية الأسبوع الأخير من كل شهر ليكون صرف مرتبات العاملين في الدولة، وحسب البيان الصادر عن الوزارة يبدأ صرف مرتبات فبراير من يوم الخميس الموافق 23 فبراير و يستمر حتى يوم 28 فبراير، داخل 33 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية.

وحددت الوزارة في ذات البيان مواعيد صرف مرتبات فبراير للموظفين الذين لم يتمكنوا من صرفها في وقتها المحددة ليتم صرف المرتبات من 8 إلى 12 مارس مارش مع مراعاة موعد الإجازات والعطلات الأسبوعية.

زيادة المعاشات 2023

يحصل أصحاب المعاشات على زيادة سنوية من الدولة ومع بداية العام الجديد زاد البحث عن موعد زيادة المعاشات 2023، وهو ما يستطيع أصحاب المعاشات معرفته من خلال الرابط الذي وفرته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المسئولة عن زيادة المعاشات وتحديد مواعيد وأماكن صرفها.

ويستطيع المواطنين الاستعلام عن زيادة المعاشات من خلال زيارة موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أو الدخول عبر الرابط التالي مباشرة https://nosi.gov.eg

ثم قم باختيار أيقونة «خدمات» ثم قم بالضغط على خانة أصحاب المعاشات، ثم اختيار صاحب المعاشات الخانة الخاصة بـ استعراض تطور زيادة المعاش، قم بالضغط على بدء الخدمة.

ثم قم بإدخال الرقم القومي وكلمة المرور في حالة إذا كان يمتلك حسابا على الموقع، وإذا لم يكن يمتلك حسابا فعليه التسجيل بالموقع أولًا لتستطيع معرفة تطور زيادة المعاشات الخاصة بك.

ويذكر أن صرف المعاشات يكون في الأول من كل شهر ميلادي ، ويتم صرف المعاشات من خلال عدة منافذ منها ماكينات الصرف الآلي للبنوك ، منافذ مكاتب البريد المصري، منافذ فوري، وكارت ميزة.