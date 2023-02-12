الأحد 12 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2023 وقيمة زيادة المعاشات

صرف مرتبات
صرف مرتبات

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2023 منذ بداية العام الجاري، حيث صدر بيان عن الوزارة بتفاصيل صرف مرتبات الربع الأول شهور- يناير وفبراير ومارس -  من العام الجاري ، محددة جدول صرف المرتبات و مواعيد صرف المتخلفين من العاملين في الدولة عن مواعيد صرف المرتبات، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير ومع زيادة البحث عن زيادة المعاشات من قبل أصحابه تعرض كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات في التقرير التالي.

 

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مواعيد صرف مرتبات فبراير 2023

وبخصوص موعد صرف مرتبات شهر فبراير حددت وزارة المالية الأسبوع الأخير من كل شهر ليكون صرف مرتبات العاملين في الدولة، وحسب البيان الصادر عن الوزارة يبدأ صرف مرتبات فبراير من يوم الخميس الموافق 23 فبراير و يستمر حتى يوم 28 فبراير، داخل 33 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية.

تفاصيل زيادة المرتبات 2023

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2023 

وحددت الوزارة في ذات البيان مواعيد صرف مرتبات فبراير للموظفين الذين لم يتمكنوا من صرفها في وقتها المحددة ليتم صرف المرتبات من 8 إلى 12 مارس مارش  مع مراعاة موعد الإجازات والعطلات الأسبوعية.

زيادة المعاشات 2023

يحصل أصحاب المعاشات على زيادة سنوية من الدولة ومع بداية العام الجديد زاد البحث عن موعد زيادة المعاشات 2023، وهو ما يستطيع أصحاب المعاشات معرفته من خلال الرابط الذي وفرته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المسئولة عن زيادة المعاشات وتحديد مواعيد وأماكن صرفها.

ويستطيع المواطنين الاستعلام عن زيادة  المعاشات من خلال زيارة موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أو الدخول عبر الرابط التالي مباشرة https://nosi.gov.eg

ثم قم باختيار أيقونة «خدمات» ثم قم  بالضغط على خانة أصحاب المعاشات، ثم  اختيار صاحب المعاشات الخانة الخاصة بـ استعراض تطور زيادة المعاش، قم بالضغط على بدء الخدمة.

ثم قم بإدخال الرقم القومي وكلمة المرور في حالة إذا كان يمتلك حسابا على الموقع، وإذا لم يكن يمتلك حسابا فعليه التسجيل بالموقع أولًا لتستطيع معرفة تطور زيادة المعاشات الخاصة بك.

ويذكر أن صرف المعاشات يكون في الأول من كل شهر ميلادي ، ويتم صرف المعاشات من خلال عدة منافذ منها ماكينات الصرف الآلي للبنوك ، منافذ مكاتب البريد المصري، منافذ فوري، وكارت ميزة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والرقى فى إدارة العلاقات

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