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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد: بدء صرف بدل المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الثلاثاء، بدء صرف بدل المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات عن الفترة من يناير ١_١_٢٠٢٣ حتى يونيه ٣٠-٦-٢٠٢٣ "لمدة ٦ أشهر" وذلك بإجمالي مبلغ تسعة ونصف مليون جنيه ولأكثر من ٤٠ جهة من اليوم الموافق الثلاثاء ٣١_١_٢٠٢٣

وأكد المحافظ أنه تم صرف مبلغ تسعة ونصف مليون جنيه لأصحاب المعاشات بمحافظة بورسعيد كبدل للمنطقة الحرة من خلال ماكينات الصراف الٱلي ومنافذ البريد.

في شأن آخر شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الثلاثاء، في فعاليات اجتماع مجلس  جامعة بورسعيد، وذلك في إطار حرص محافظ بورسعيد على المشاركة في الاجتماع بصفة مستمرة لمتابعة مستجدات العمل داخل جامعة بورسعيد، جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

واستعرض محافظ بورسعيد مع مجلس الجامعة، آخر مستجدات الأعمال في كليات الجامعة، وناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بانتظام سير العملية التعليمية بجامعة بورسعيد  مؤكدا أن جامعة بورسعيد حريصة على تطبيق منظومة متطورة في مجال التعليم الجامعي بصفة مستمرة،  وأن هناك إجراءات مكثفة لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أهمية المشاركة الفعالة لجامعة بورسعيد وتعاونها المثمر في العديد من المجالات، خاصة التعاون في مجال توفير المزيد من الدورات التدريبية والتأهيلية للمعلمين في كافة المراحل التعليمية وذلك على أحدث نظم التعليم والتدريب، بما يتماشى مع أهداف التطور في العملية التعليمية بمحافظة بورسعيد، مشيرا خلال كلمته لحرصه علي التواصل مع مجلس جامعة بورسعيد شركاء النجاح، كما أشاد المحافظ بالنقلات النوعية التي تشهدها جامعة بورسعيد في مختلف قطاعاتها وكلياتها تحت قيادة رئيس الجامعة ، وتعاونها المثمر مع محافظة بورسعيد فى العديد من المشروعات التنموية.

وأشاد مجلس جامعة بورسعيد بجهود المرحلة الحالية التي تشهد إنجازات جرت فى وقت قياسي، ساهمت فى جعل بورسعيد مدينة نموذجية من الطراز الأول، وحققت طفرة فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطن على كافة المستويات،  كما وجهو الشكر لمحافظ بورسعيد على تعاونه المثمر مع جامعة بورسعيد.

أصحاب المعاشات أصحاب المعاش الثلاثاء إجمالي اللواء عادل الغضبان محافظ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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