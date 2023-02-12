إصابة سائقين فى تصادم سيارتين بسوهاج

أصيب قائدا سيارتين بجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين السيارتين بطريق مركز البلينا، بمحافظة سوهاج.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق بين سيارتين الأولى ملاكى والثانية نقل، ووجود مصابين تم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وكشفت التحريات عن وجود حادث تصادم ومصابين أثناء سير السيارة ملاكي قيادة "ع . ج" سائق اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بالسيارة نقل قيادة "ع . م" سائق.

وأسفر عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الأولي بكسر بالركبة اليمني وجروح بالشفة السفلي والأذن اليسرى، وقائد السيارة الثانية بجرح رضي بفروة الرأس.

تم نقل المصابين للمستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم وتم الدفع بقوات إدارتى المرور وتأمين الطرق إلى مكان الحادث، ورفع آثاره وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

تم تحرير المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.