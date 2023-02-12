المشدد 10 سنوات لعامل يتاجر فى المخدرات بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات؛ لاتهامه بالاتجار في الحشيش والترامادول، في القضية رقم 20064 لسنة 2022، جنح نجع حمادي، والمقيدة برقم 2223 لسنة 2022 كلي قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام الدين فتحي، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبوالمعارف عبدالشافي.

بداية أحداث الواقعة عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم "حسين.ع.ع"، 25 عاما، عامل، تهمة الاتجار في الحشيش والترامادول المخدر، في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، كما وجهت جهات التحقيق للمتهم حيازة "كتر".