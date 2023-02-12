الأحد 12 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 13 شخصًا فى تصادم سيارتى نقل ومينى باص بالغربية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

شهد طريق طنطا - المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حادث تصادم سيارة ميني باص وسيارة نقل بالقرب من قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة الكبرى.  

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميني باص وأخرى نقل "تريلا" على طريق طنطا - المحلة الكبرى، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا بإصابات متفرقة في الجسم و كدمات وسحجات وكسور متفرقة.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بمركز المحلة الكبرى وشرطة النجدة، وتم الدفع بـ 7 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة. 

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة 13 شخصًا بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية. 

ودفعت إدارة مرور الغربية بسيارات إنقاذ الطريق لرفع آثار الحادث، وإعادة تسيير حركة المرور بعد توقفها، ويرجح أن تكون السرعة الزائدة وهطول الأمطار خلف وقوع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والرقى فى إدارة العلاقات

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